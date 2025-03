In Ninove was het vandaag de wortelverbranding. Traditioneel het slotstuk van het driedaagse volksfeest. Honderden carnavalisten verzamelden daarnet langs de Denderkaai om de houten wortel, hét symbool van de stad Ninove, in vlammen te zien opgaan. En net als in Aalst vloeien er tijdens dat plechtige moment heel wat traantjes.