Langs de E17 in Waasmunster hebben de inwoners een nieuw bos aangeplant van zo'n 5000 bomen. Het nieuwe bos moet de levenskwaliteit in de omgeving van de snelweg fors verbeteren. De mensen die er wonen hebben namelijk heel veel last van de E17. Een autostrade in de achtertuin is geen mooi zicht, en gezond en rustig is het allerminst.