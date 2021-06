"Met respect voor de regels maken we er samen een mooie zomer van"

Het aantal coronapatiënten op intensieve zorg blijft gestaag afnemen. Momenteel liggen er nu 377 patiënten op die afdeling in ons land. In totaal liggen er nog zo'n 1.120 patiënten met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen. 45 van hen liggen in de ziekenhuizen in onze regio. Dat is een daling met 8 patiënten ten opzichte van gisteren. Die daling is in hoofdzaak toe te schrijven aan de situatie in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Daar vermindert het aantal patiënten op de corona-afdeling in een klap met 8, van 15 gisteren naar 7 vandaag. Op de afdeling intensieve zorg blijft de situatie daar ongewijzigd. Enkel in de Aalsterse ziekenhuizen is er op die afdeling nog 1 patiënt bijgekomen. De voorbije dagen lagen daar nog 9 patiënten die extra verzorging nodig hebben, vandaag zijn dat er opnieuw 10.