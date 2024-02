Met meer dan 400 tractoren naar symposium over toekomst van landbouw in Gent

In de Grote Peperstraat in het centrum van Sint-Niklaas heeft een brand gisteren in de late avond voor veel schade gezorgd in een herenhuis. Het waren de bewoners zelf die gealarmeerd werden door de brandmelders. Het vuur ontstond in de badkamer, waarschijnlijk ten gevolge van een kortsluiting. De opgeroepen brandweer kreeg de brand aanvankelijk snel onder controle, maar wat later bleek het vuur nog na te smeulen in het vals plafond en in de muren van het oude huis. Er kwam dan ook heel wat breekwerk aan te pas om de brand volledig te kunnen blussen. De bewoners zouden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Het huis werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard.