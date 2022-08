Met lokpotten op zoek naar nesten van Aziatische hoornaars in Sint-Niklaas

Op verschillende plaatsen in de streek, waaronder in Sint-Niklaas, worden er opnieuw meer Aziatische hoornaars waargenomen. En dat is geen goed nieuws. De exotische diersoort is namelijk een bedreiging voor onze inheemse bijensoorten, waaronder ook de honingbij. Om de bijenpopulatie te beschermen, proberen imkers de nesten van de Aziatische hoornaar op te sporen en te vernietigen. En dat doen ze onder meer door het plaatsen van zogenaamde lok- of wiekpotten. Die worden dan in buurten opgehangen waar ze vermoeden dat er nesten zijn.