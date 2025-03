Met 'Loket aan Huis' biedt Ninove nieuwe dienst aan minder mobiele mensen

In Ninove kunnen inwoners die slecht ter been zijn, vanaf vandaag hun nieuwe identiteitskaart gewoon van thuis uit aanvragen. Het is het nieuwste initiatief van de stad. De dienst Burgerzaken komt langs om alles praktisch te regelen. Van een pasfoto nemen, tot vingerafdrukken en een handtekening; het kan allemaal met dit apparaat. Het was één van de strijdpunten van burgemeester Guy D'haeseleer in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, om de dienstverlening te verbeteren. En dit is daar het eerste resultaat van.