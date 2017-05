Met komst van 4 nieuwe portaalkranen is MPET-terminal in Waaslandhaven officieel de grootste

De bekende horecazaak De Lekkerbek op de Heide in Waasmunster is failliet. Het restaurant moet sluiten omdat het een grote openstaande schuld heeft bij zowel BTW als RSZ. De zaakvoerder had in het verleden ook twee zaken in Stekene. Ook die gingen op de fles. Door het faillissement van De Lekkerbek zijn tien mensen hun baan kwijt. Twee curatoren proberen nu een overnemer te vinden. De huidige uitbater nam De Lekkerbek over in 2004. Daarvoor ging de zaak al eens failliet in 2001 en 2003.