Met een beetje vertraging nam schermster Jolien Corteyn vandaag de Sint-Niklase prijs voor sportprestatie in handen

Schermster Jolien Corteyn heeft deze namiddag de Sint-Niklase trofee voor 'Sportprestatie van het Jaar' in ontvangst genomen in het stadhuis. De schermster werd vorig jaar Europees kampioen bij de U23. Een prestatie die de stad nog eens extra in de kijker wilde zetten. Normaalgezien zou Corteyn haar trofee tijdens het Sportgala in januari in ontvangst genomen hebben. Maar ze kon er niet zijn, want tegenwoordig woont en traint ze in Dallas, in de Verenigde Staten. Maar ze maakte toch nog even tijd voor de erkenning, en daarom vloog ze nog even terug naar de ballonstad.