Met de Waasland Shopping Parking App vind je vanaf nu meteen een vrije parkeerplaats bij Waasland Shopping

De vorst van de voorbije week heeft ook op heel wat wegen zijn sporen nagelaten. Onder meer in de Spoorweglaan in Melsele wordt de situatie met de dag slechter. Omdat de laan nu deel uitmaakt van de omleidingsroute voor de werken op de gewestweg N70, passeert er nu veel meer verkeer dan gewoonlijk, waaronder ook heel wat zwaar vervoer. Het aantal klachten over het groeiend aantal putten in de weg neemt met de dag toe. Noodherstellingen dringen zich op, maar op dit moment is dat niet zo eenvoudig als het lijkt, zegt het gemeentebestuur.