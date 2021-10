Vlaams minister-president Jam Jambon heeft voor het eerst voor de televisiecamera gereageerd op de nieuwe coronamaatregelen. Jambon verblijft al een week in Dubai, waar hij de Vlaamse week op de wereldexpo bijwoonde. Gisteravond sprak hij de delegatie van zelfstandigenorganisatie UNIZO daar toe. U weet het: ook een grote groep Oost-Vlaamse ondernemers is op missie in het emiraat. In zijn speech geen woord over de verstrengde maatregelen in Vlaanderen. De minister-president betuigde vooral veel lof aan de ondernemingen die in de Golfstaten actief zijn. Vlaamse bouwbedrijven hebben volgens Jambon de landen daar letterlijk mee vorm gegeven. Denk maar aan de baggerwerken van het Aalsterse Jan De Nul.