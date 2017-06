Met de fiets door Europa voor het Klimaat Aalst

Nadat er eerder deze week al granaten waren ontploft in fietsenwinkel Best Bikes in Steenhuize, en bij Eurotuin in Ophasselt, is er de voorbije nacht ook 1 ontploft aan een woning in Brakel. Doelwit was het huis van de eigenaars van de fietsenwinkel in Steenhuize. Er vielen geen gewonden. Twee auto's en heel wat gevels en ramen in de straat deelden wel in de brokken. De ontmijningsdienst DOVO werd opgeroepen en het parket en de lokale politie voeren een onderzoek.