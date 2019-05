De titel van Racing Genk heeft ook een stevige Oost-Vlaamse tint. Want Philippe Clement uit Waasmunster mag gerust de architect genoemd worden van Genk. Clement verliet Waasland-Beveren in december 2017, om bij Genk aan een kampioenenploeg te bouwen. Dat is nu gelukt. Of hij ook blijft bij Genk, of toch vertrekt naar oude liefde Club Brugge, is nog niet duidelijk.