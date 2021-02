In de Lodewijk De Meesterstraat in Sint-Niklaas is gisteravond een klein zinkgat ontstaan in het midden van de rijbaan. Verschillende bewoners en passanten maakten melding van een put in het wegdek waar water uit spoot. Politie en brandweer konden vaststellen dat het om een breuk in de waterleiding ging. Het water had al een deel grond onder het wegdek weggespoeld. Omdat er gevaar was voor verdere verzakking werd de straat afgesloten. Ook de lijnbussen moesten noodgedwongen rechtsomkeer maken. De watergroep kwam ter plaatse om het lek te herstellen.