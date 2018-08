In Aalst is gisterenavond de nieuwe VTM-serie '13 geboden' in avant-première vertoond. De serie is opgenomen in, én speelt zich af in Aalst. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Marie Vinck en Dirk Van Dijck. In de serie gaat het detectiveduo op zoek naar een seriemoordenaar, die bij elke moord verwijst naar één van de tien geboden.