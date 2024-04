Merendeel Sint-Niklazenaren reageert positief op comeback Rousseau: "Ik hoop dat hij zijn verwachtingen kan waarmaken"

Conner Rousseau stapte vorig jaar op als voorzitter na een dronken nacht op café in zijn thuisstad Sint-Niklaas. Daar deed hij racistische en seksistische uitspraken. Even later verliet hij ook de nationale politiek. Hij gaf ook zijn mandaat van Vlaams parlementslid terug aan de partij. Rousseau verdween vijf maanden van de radar, maar nu is hij dus terug. We vatten voor u even samen wat er gebeurd is.