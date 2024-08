Merelbeke weigert Eendracht Aalst, drie weken voor start competitie is de club dakloos

Nog eens een nieuwe aflevering in de soap rond Eendracht Aalst. Want de club is drie weken voor de start van de competitie dakloos. Nadat de stad Aalst de club uit het Pierre Cornelisstadion zette, wou de club uitwijken naar de terreinen van Anatolia Gent in Merelbeke. Maar nu zegt ook het gemeentebestuur daar dat de club niet welkom is. De toegang wordt verboden door middel van een burgemeestersbesluit. Aalst moet in Aalst blijven, zo klinkt het in Merelbeke. Het College zegt dat de infrastructuur niet geschikt is voor een ploeg zoals Aalst, en de buurt kan de toestroom van supporters niet aan.