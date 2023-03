Merel is één van de 194 Bednetters in Oost-Vlaanderen: "Niet leuk dat ik niet altijd in de klas kan zitten"

Met de pyjama naar school, op één dag tijdens het jaar mag dat. En dat was vandaag. Want het is de nationale pyjamadag van Bednet. Dat is een organisatie die ervoor zorgt dat zieke leerlingen toch nog de lessen kunnen volgen van thuis uit. Meestal via een videoverbinding. In Oost-Vlaanderen volgen er 194 zieke leerlingen les via Bednet. Ook Merel. Zij gaat naar school op de Broederschool in Sint-Niklaas.