XS Als het over voetbal gaat, dan heb ik niet veel goed nieuws te vertellen vanavond. Want ook in de tweede amateurliga A strompelen onze streekploegen naar het einde. KSV Temse bengelt net boven de gevarenzone op een twaalfde plaats in de rangschikking. SKN Sint-Niklaas staat dan weer op de voorlaatste plaats. En de rode lantaarn is voorlopig voor Hamme. De Wuitens namen het deze middag in eigen huis op tegen KFC Merelbeke, de 14de in het klassement. Wil blauw-zwart zich nog redden, dan moest er gewonnen worden.