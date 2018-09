Mensensmokkel: oproep aan Britten om iets te doen aan imago van 'beloofde land'

Komt de verkiezing van Prins Carnaval in de Aalsterse Florahallen in het gedrang? Als er tegen eind januari geen Ruimtelijk Uitvoeringsplan is om op de plaats van de Florahallen een woonzorgcomplex te bouwen, is dat goed mogelijk. En de kans dat die datum niet gehaald wordt, is heel groot. Dat zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt. Een van de eigenaars van de Florahallen wil de hallen platgooien en er een nieuwbouw op zetten, maar daarvoor moet de stad een nieuw RUP opmaken. Dat is er nog altijd niet en omdat het dossier al te lang aansleept, stelde de eigenaar de stad een ultimatum. Geen RUP tegen het einde van januari, zou het einde betekenen van de prinsverkiezing in de Flora. Schepen Caroline Verdoodt bevestigt nu aan onze redactie dat de stad die deadline zeker niet zal halen. Verdoodt zegt wel dat er hard aan het RUP wordt gewerkt. Het kabinet van burgemeester D'Haese laat dan weer weten dat de stad onderhandelt met de eigenaars van de Florahallen. Tegen het einde van deze maand moet duidelijk zijn of de volgende prinsverkiezing in de hallen kan doorgaan of niet.