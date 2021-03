Mensen komen samen in Beveren en staan stil bij gruwelijke moord op David

Deze ochtend rond half elf is de eerste minderjarige verdachte voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. Deze namiddag volgt dan de voorleiding van de tweede minderjarige verdachte. Het gaat om K. B. en L. N. uit Verrebroek en Kieldrecht. R. P., de derde minderjarige verdachte uit Antwerpen, moest gisteren al verschijnen voor de jeugdrechter in Antwerpen. De jongens zijn 16 en 17 jaar oud. Over de juiste kwalificatie van de feiten is er op dit moment nog altijd geen uitsluitsel. Homohaat is een piste, maar die is nog niet bevestigd door het parket. Het is namelijk niet helemaal zeker of de verdachten doelbewust uit waren op geweld plegen tegen homo's. Het staat wel vast dat homofiele mannen vaak het slachtoffer waren van de bende. Zo zouden er ook al eerdere gelijkaardige feiten gepleegd zijn door het drietal.