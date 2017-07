Meningen sterk verdeeld over N-VA denkpiste rond 7de staatshervorming

XX Er is opnieuw een Oost-Vlaamse gemeentefusie in de maak, tussen Deinze en Nevele deze keer. Onze provincie is daarmee voorlopig koploper in het aantal gemeentes die willen samengaan. Het is bovendien de eerste keer dat een stad fuseert met een gemeente. De eigenheid van beide gemeentes zal daarbij wel behouden blijven, zo verzekeren de beide burgemeesters.