Memorial Day in Sint-Niklaas vier maanden nadat frisse duik Victor fataal werd

In Sint-Niklaas hebben enkele ex-collega's een ultiem eerbetoon gehouden aan Victor Roelandt. De twintiger kwam vorige zomer om het leven na een nachtelijke zwempartij in Waasmunster, na een zogenaamde thermoshock. Victor was kapper. Die grote passie beoefende hij in de zaak van zijn mama in Sint-Niklaas. Daar kon je een hele middag langs voor een knipbeurt, om Victor te eren. En om geld in te zamelen voor het goeie doel.