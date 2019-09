Melsele/Kruibeke: Veilig naar school tijdens wegenwerken, een uitdaging

Op de Provinciale Baan in Vrasene is zaterdagmiddag een motorrijder zwaargewond geraakt. De bestuurder verloor mogelijk de controle over zijn motor , nadat hij over een verkeersdrempel was gereden die in een bocht ligt. Brandweer en medische diensten kwamen ter plaatse en boden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen. Daarna is hij zwaar gewond overgebracht naar het AZ-Nikolaas. Voor zover geweten waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.