Melsele: bestuurster zwaargewond na botsing met tractorsluis

In Erpe-Mere is deze namiddag een nieuw stukje fietssnelweg ingereden. Het traject van anderhalve kilometer verbindt Erpe met Mere door een stukje natuur. De fietssnelweg maakt deel uit van de fietsverbinding F414, die van Zottegem tot in Aalst loopt. In Erpe-Mere was er al een kilometerslange fietssnelweg langs de spoorweg, maar nu is het ontbrekend deeltje in de richting van Aalst ook geasfalteerd. De provincie wil op termijn het fietsnetwerk nog verder uitbreiden, want er moeten nog enkele nieuwe fietspaden aangelegd worden om de verbinding tussen Aalst en Zottegem compleet te maken.