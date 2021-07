Melsele: Bestuurder zwaargewond na zware klap

In de Waaslandhaven in Kallo, bij Beveren, is deze voormiddag een man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De bestuurder reed in de Ketenislaan tegen een geparkeerde trailer. De klap was enorm en de wagen zat deels onder de vrachtwagen, die door de botsing zo'n vijf meter naar voor schoot. Voor de autobestuurder kwam alle hulp te laat, hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het parket stuurde een verkeersdeskundige naar de plaats van het ongeval om de omstandigheden te onderzoeken. De Ketenislaan was door het ongeval lange tijd in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.