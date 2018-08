Melsele: 30 Canadese populieren tegen de vlakte voor heraanleg straat

In Sint-Niklaas is gisteren een 19-jarige man gearresteerd die in een speeltuin twee kinderen had beschoten met een luchtdrukgeweer. De feiten speelden zich af in deze speeltuin in de Frans Van Cauwelaertlaan. De grootvader van de kinderen zag alles gebeuren en belde de politie. De man werd daarop gearresteerd, zijn luchtdrukwapen werd in beslag genomen. Één van de kinderen raakte licht gewond. De man werd deze middag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en vrijgelaten onder strikte voorwaarden.