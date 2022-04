Bij ons in Vlaanderen is hij al een tijdje uit de schijnwerpers verdwenen. Maar in Polen maakt hij week na week het mooie weer in één van de best bekeken programma's op de Poolse televisie. Johan Waem, beter bekend als Danzel, is hot in Polen. De Beverenaar zet iedere vrijdag muzikale hoogstandjes neer in Your Face Sounds Familiar, een muzikale tv-show die u kan vergelijken met de Soundmixshow. Maar dan twintig keer grootser. En geen enkele performance is hem te veel. Zo zong hij al een echte Poolse klassieker en verscheen hij ook al kortgerokt op het podium, als niemand minder dan Tina Turner.