Melding van schietpartij: politie rekent man en vrouw in na achtervolging

Twee personen die verdacht werden van een schietpartij op de Aalstsesteenweg in Idegem, bij Geraardsbergen, zijn gisteren na een achtervolging door de politie ingerekend. Het gaat om een man en een vrouw. Gisteravond rond half acht kreeg de politie van Geraardsbergen de oproep binnen van een schietincident. Terwijl twee patrouilles ter plaatse kwamen, vroegen de agenten meteen ook bijstand aan de omliggende politiezones. Hierdoor kon de verdachte, samen met een tweede inzittende van de wagen, al in Appelterre, bij Ninove, ingerekend worden. Het parket verhoorde de verdachten en voerde een huiszoeking uit. Onderzoek zou intussen hebben uitgewezen dat er geen vuurwapen gebruikt is.