Meisje koopt meer dan honderd wafeldozen om uit te delen aan minderbedeelden

Afsluiten doen we vandaag met een unieke tentoonstelling in het Archeocentrum van Velzeke. Want nog tot september kan je daar "Over vliegen, vallen en opgraven" bezoeken. Een expo over de luchtvaart in het algemeen, maar vooral ook over de wrakken van gevechtsvliegtuigen die in onze streek zijn opgegraven. Voor de nabestaanden van de piloten betekent de tentoonstelling heel veel. Want zij komen zo weer in contact met de spullen van hun overleden dierbaren. Wij gingen op pad met een Canadees wiens oom 79 jaar geleden om het leven kwam bij een crash in Geraardsbergen.