Een meisje van anderhalf jaar oud verkeert nog altijd in levensgevaar na een zware brand in Denderleeuw. Die brand brak gisterennamiddag uit op een slaapkamer van de woning. Ook een kindje van drie raakte verbrand, maar zij stelt het intussen beter. Het huis is door de brand onbewoonbaar verklaard. Het gezin van zeven logeert voorlopig bij familie.