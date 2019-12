In Kortrijk is vanochtend de Warmste Week van start gegaan. De solidariteitsactie van radiozender Studio Brussel is stilaan een begrip in Vlaanderen. Eén week lang zal heel Vlaanderen gloeiend heet staan door de inzet van duizenden mensen voor meer dan 2.000 geregistreerde goede doelen. Een van die acties is Leave a Light On in Lede. Voor de tweede keer slaan 3 Leedse scholen daarvoor de handen in elkaar. De leerlingen verkopen net als vorig jaar lichtzakjes. Daar gaan ze vanavond ook mee op stap, wat voor een wondermooi spektakel zorgt. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar Welzijnsschakels Lede. Naar eigen zeggen worden de scholen jammer genoeg veel te vaak geconfronteerd met armoede in Lede. En daar willen ze met deze actie iets aan doen.