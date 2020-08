Meisje van 5 uit het water gehaald in recreatiedomein De Ster en gereanimeerd

In recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is vanmiddag een meisje van vijf aan de verdrinkingsdood ontsnapt. Ze is ter plaatse gereanimeerd. Daarna werd het kind in allerijl naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen overgebracht. Volgens de laatste informatie verkeert ze in kritieke toestand. Over de omstandigheden zijn er nog veel vragen. Het kleutertje sukkelde in het water van een onbewaakte zone. Ergens tussen de roeivijver en een tijdelijk aquapark werd ze door een redder gevonden.