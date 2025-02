Meisje van 18 wordt achtervolgd en klemgereden in Beveren, politie neemt zaak serieus: "Hij ging met voertuig op het fietspad staan"

De politie van de zone Scheldewaas is een onderzoek gestart naar een poging tot aanranding van een jonge vrouw van 18 jaar in Beveren. De jonge vrouw was vrijdagavond op weg naar de dansles toen er een grijs busje naast haar kwam rijden. Het busje stopte en probeerde de vrouw klem te rijden. Ook wanneer de vrouw even later wegvluchtte, werd ze nog een tijdlang gevolgd. De politie neemt de zaak heel serieus, laat de burgemeester weten. De jonge vrouw is nog steeds onder de indruk van de feiten, en vertelt in deze reportage anoniem wat er precies gebeurd is. Om haar identiteit te beschermen, geven we haar een andere naam.