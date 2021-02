Meisje mishandelt hondje en deelt video op TikTok: "Die hond moet daar zo snel mogelijk weg"

Child Focus verspreidt een opsporingsbericht van de vermiste Esmat Jabarkhel. Hij werd het laatst gezien in het opvangcentrum Minor Ndako in Aalst, waar hij al een jaar verbleef. Op 15 februari trok Esmat eropuit om een wandeling te maken, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van de 13-jarige jongen. Child Focus gaat uit van een onrustwekkende verdwijning. Esmat is afkomstig uit Afghanistan en vluchtte naar België zonder ouders. Hij is 1m65 groot en droeg op het moment van de verdwijning een lichtblauwe trainingsbroek en een hemd met beige jas. Esmat is vermist sinds 15 februari. Child Focus hoopt dat Esmat zich aanmeldt bij de politie. Wie meer informatie heeft, kan bellen naar de politie of het noodnummer 116 000.