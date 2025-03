Meest beveiligde editie van Ninove carnaval: "Mensen kunnen 24/7 terecht in commissariaat"

Een stralende editie van Ninove carnaval. Dat betekent dat er heel wat bezoekers afzakken naar de wortelstad. Om dat allemaal in goede banen te leiden, staat ook de politie op scherp. Chauffeurs worden onder meer gecontroleerd op alcohol en drugs. En op belangrijke invalswegen staat de weg helemaal versperd. Zowel buiten de stad als in het centrum. Het is de meest beveiligde Ninove carnaval tot nu toe. Meer dan 60 agenten worden vandaag ingeschakeld.