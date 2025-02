Meerdere kandidaat-overnemers bij Tupperware

In Aalst beweren de vakbonden bij Tupperware dat er meerdere kandidaten zijn die de activiteiten in Aalst willen overnemen. Het faillissement van Tupperware is nu trouwens officieel aangevraagd door de Amerikaanse hoofdzetel. De curatoren zijn momenteel hun werk nog maar aan het opstarten, maar ondertussen heeft de West-Vlaamse zakenman Guido Dumarey laten weten dat hij een doorstart wil maken. Hij beweert ook dat hij derdenverzet zal aantekenen tegen het faillissement. De vakbonden geven aan dat er al meerdere kandidaat-overnemers zijn. Over de kwaliteit van hun overnamebod en eventuele verdere tewerkstelling, geven ze voorlopig geen info. Die oefening moet door de curatoren worden gemaakt. Of het effectief tot een overname of doorstart komt, is dus nog niet zeker.