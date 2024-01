Het Departement Zorg doet een oproep naar moeders met kinderen jonger dan 12 jaar om hun PFAS-waarden te laten testen. Zo willen ze zien of de PFAS-concentratie in hun bloed eventueel kan doorgegeven worden via de genen of moedermelk. Het departement wil zo veel mogelijk data verzamelen om tot een gegronde conclusie te komen in het PFAS-onderzoek. Maar dat gaat hoe dan ook nog eventjes duren.