Meer vrouwen met een sjerp na 13 oktober? Basisschool in Schoonaarde werkt eraan

Nog twee dagen en dan trekken we met z'n allen naar het stemhokje. In Schoonaarde, bij Dendermonde, hebben ze vandaag al een generale repetitie gehouden. Het is te zeggen, op school mochten tientallen leerlingen ervaren hoe het er in een stemlokaal aan toe gaat. Dertig meisjes mochten zelfs de burgemeesterssjerp aantrekken. Want op Wereldmeisjesdag mogen ze eens voelen hoe het is, om net als hun burgermoeder, Leen Dierick, aan het roer te staan van de stad.