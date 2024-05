Het is vandaag de tweede dag van de 1.000 kilometer tegen kanker. In totaal is de koers verdeeld over 4 dagen en een duizendtal teams nemen er aan deel. Vorig jaar namen 1.023 teams deel. En het lijkt erop dat het er dit jaar nog meer zullen zijn. Bij de vorige editie werd er 5,9 miljoen euro ingezameld. Nu zondag komen we te weten hoeveel geld er dit jaar is opgehaald. Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar broodnodig kankeronderzoek. De sportieve inspanning van de fietsers, en de steun van de sympathisanten, dragen hun steentje bij voor de strijd tegen kanker. De organisatie is nu al optimistisch over het succes van deze editie.