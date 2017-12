Schlagerzangeres Lindsay uit Denderleeuw is mama geworden. Het is haar eerste kindje, een meisje, en ze heet Lisa Marie. De mama, hier op archiefbeeld, en de dochter stellen het goed. Lisa Marie weegt 2,7 kilogram en is 47 centimeter groot. Haar broer Christoff is peter van het meisje. We hadden heel graag op babybezoek gegaan vandaag. Maar de eerste impressies van het kindje zijn in primeur beloofd aan een bekend televisieblad. Zo gaat dat met sterren.