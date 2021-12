De kerstchalets in het centrum van Aalst mogen opnieuw open. Dat heeft de stad beslist in overleg met de organisator. De 5 chalets zullen verplaatst worden, en verspreid over verschillende winkelstraten. De pop-up bar blijft op de Grote Markt. Op die manier is er geen sprake meer van een echt kerstdorp, want dat is verboden na het laatste Overlegcomité. Organisator Look I Like is tevreden met de oplossing.