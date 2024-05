Meer kansen voor jonge speelsters door samenwerking FC Daknam en Sporting Lokeren-Temse

Goed nieuws voor het vrouwenvoetbal in onze streek. Want in Lokeren gaan de dames van FC Daknam en Sporting Lokeren-Temse vanaf volgend seizoen de handen in elkaar slaan. Op dit veld traint het eerste elftal van de vrouwenploeg van Sporting Lokeren-Temse. Binnenkort kunnen ook de dames van FC Daknam de kans krijgen om naar dat eerste elftal door te stromen. Want het jeugdvoetbal van FC Daknam zal vanaf volgend seizoen, dat start in september, verzorgd worden door Sporting. Een mooie kans voor de jonge speelsters. Het doel is dan ook om het vrouwenvoetbal te versterken in de Durmestad. En de ambities zijn groot.