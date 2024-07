Meer Jacobskruiskruid door slechte start zomer, en dat is slecht nieuws voor de koeien en paarden

Normaal gezien zijn de mensen altijd heel blij wanneer bloemen in bloei staan, maar in het geval van Jacobskruiskruid ligt dat toch moeilijk. Het kruid met gele bloemen floreert nog meer dan anders door het slechte weer van de afgelopen maanden. En dat is slecht nieuws voor paardenhouders en veeboeren. Want als het gif van het kruid in het voeder terechtkomt, dan kunnen de dieren daar hevige leveraandoeningen door krijgen. In extreme gevallen kunnen ze er ook van sterven.