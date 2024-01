Meer en meer gedetineerden in onwettig verblijf keren terug naar land van herkomst dankzij terugkeerbegeleiders

De luchtkwaliteit in Aalst is opmerkelijk verbeterd, ten opzichte van zes jaar geleden. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. De concentratie van stikstof is afgenomen met 44 procent in de binnenstad. Dat komt onder meer door de invoering van het circulatieplan. De stad wil in de toekomst nog enkele maatregelen nemen, om de luchtkwaliteit te verbeteren en de woonomgeving gezonder te maken. Vanavond meer hierover in TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.