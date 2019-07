Meer dan twintig wielervedetten aan de start van de Champions Cycle Tour in Geraardsbergen

U zag het, Greg LeMond is dezer dagen dus in ons land. De drievoudige Tourwinnaar woonde ooit in België en houdt nog altijd van onze streek, volgens hem het kloppend hart van het wielrennen in Vlaanderen. Ik zou mijn twee wereldtitels willen ruilen voor winst in de Ronde van Vlaanderen, zo zegt hij in een interview met Mikaël Soinne.