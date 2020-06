Hoe hard we er ook naar uitkijken, het is nog niet zeker dat we op maandag 8 juni voor het eerst in bijna 3 maanden weer op café en op restaurant kunnen. De horeca is vragende partij, maar een beslissing is er nog niet wegens onenigheid binnen de politiek. Het is geen eenvoudige beslissing, zo klinkt het. Want zelfs als de horeca weer open mag, dan zal een cafébezoek er nog niet hetzelfde uitzien als voor de crisis.