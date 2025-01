Meer dan eeuw geschiedenis van SVK in Sint-Niklaas: "Meer met winst bezig dan met de gevolgen"

SVK was meer dan een eeuw een begrip in het Waasland. Op een bepaald moment werkten er meer dan 2000 mensen in het bedrijf. Maar de asbestverwerking en bijkomende problematiek heeft altijd als een schaduw over de fabriek gehangen. Johan De Vos, één van de oprichters van Stoffvzw in Sint-Niklaas, geeft al sinds 2019 een stem aan de asbestslachtoffers. Hij vindt het jammer dat SVK verdwijnt. Hij betreurt dat het bedrijf -volgens hem- nooit echt zijn verantwoordelijkheid heeft genomen.