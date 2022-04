Meer dan duizend mensen gaan uit de bol op de FestiSpecials van Festivel in Temse

De bands voor de metaldag op de Lokerse Feesten zijn bekend. De absolute headliner die dag is Judas Priest. De Britse heavy metalband speelt deze zomer ook op Graspop, maar voor dat optreden zijn alle tickets al de deur uit. Ook Lamb of God, Kreator, At The Gates, Sloper en de Belgische band Brutus zullen te zien op de Grote Kaai. De voorverkoop voor deze dag is meteen van start gegaan en tickets kosten 66,6 euro. Een symbolische verwijzing naar 666, the number of The Beast, dat een bijzondere betekenis heeft in het metalgenre.