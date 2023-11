Meer dan duizend meldingen van stormschade in regio: ook voetbalclubs Berlare en Nieuwerkerken hard getroffen

Het bekersprookje van Eendracht Elene-Grotenberge is voorbij. Het verloor met duidelijke 5-0-cijfers tegen OH Leuven. Het bezoekende vak aan Den Dreef zit helemaal vol. Bijna 700 fans zijn helemaal vanuit Zottegem afgezakt om hun ploeg aan te moedigen. Maar zoals verwacht is OH Leuven meer dan een maatje te groot. Halfweg staat het al 3-0. En na de pauze wordt het zelfs nog 5-0. Hoe dan ook was het bekeravontuur van de club uit derde amateur meer dan geslaagd.