Meer dan 900 COVID-patiënten op intensieve zorg

De voorbije week zijn er elke dag gemiddeld zo'n 259 personen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19. Dat is een stijging van twee procent ten opzichte van de week ervoor. Er liggen nu zo'n 3.150 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie er iets meer dan 900 intensieve zorg nodig hebben. In de ziekenhuizen in onze streek zijn er opnieuw in totaal twee patiënten meer opgenomen op de COVID-afdelingen. Daar zijn nu 190 bedden ingenomen, 56 van hen liggen op de afdelingen Intensieve Zorg, dat zijn er evenveel als gisteren. De grootste stijgingen zien we in de Aalsterse ziekenhuizen en in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem ziet de druk wat afnemen, net als het AZ Nikolaas, maar in totaal blijft het aantal opgenomen COVID-patiënten daar nog altijd hoog. De druk op de ziekenhuizen is momenteel zelfs hoger in Oost-Vlaanderen dan in de rest van het land, met Sint-Niklaas als negatieve uitschieter.